Docenti e personale Covid | si sblocca il pagamento degli stipendi dopo quasi due mesi di ritardo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) I settantamilae collaboratori scolastici del cosiddetto contingenteche da settembre non vedono un centesimo di euro finalmente il 25 novembre avranno loo. A confermare la notizia è il ministero dell’Istruzione che con una nota ufficiale firmata dal dirigente generale Jacopo Greco ha comunicato alle scuole di tutt’Italia che sarà fatta un’ “emissione speciale prevista in via straordinaria”. Il caso era stato sollevato nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali nel corso di un incontro al ministero e la ministra Lucia Azzolina ha chiesto dire la situazione. Il problema, infatti, era stato esclusivamente del ministero dell’Economia e delle finanze. Il ministero dell’Istruzione aveva infatti disposto l’assegnazione delle risorse sui Pos delle scuole, ma quest’ultime non le ...