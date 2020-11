Divergenti: il Festival Internazionale di Cinema Trans dal 26 Novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) “Siamo sempre state e stati nella nostra vita abituati e abituate a reinventarci”. Così Silvia Calderoni ha presentato in un video del 21 Novembre la nuova edizione online di Divergenti, Festival Internazionale di Cinema Trans di cui è madrina. Il Festival, giunto ormai alla decima edizione, si è infatti dovuto adattare alla nuova situazione che non permette il regolare svolgimento in presenza. Trasmetterà dunque da Bologna dalla piattaforma docasa.it, creata dall’associazione DER – Documentaristi dell’Emilia Romagna, che ha dedicato a Divergenti un sito per i suoi film: https://FestivalDivergenti.docacasa.it/home . Il Festival avrà luogo dal 26 al 28 Novembre, e sarà totalmente online ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) “Siamo sempre state e stati nella nostra vita abituati e abituate a reinventarci”. Così Silvia Calderoni ha presentato in un video del 21la nuova edizione online dididi cui è madrina. Il, giunto ormai alla decima edizione, si è infatti dovuto adattare alla nuova situazione che non permette il regolare svolgimento in presenza. Trasmetterà dunque da Bologna dalla piattaforma docasa.it, creata dall’associazione DER – Documentaristi dell’Emilia Romagna, che ha dedicato aun sito per i suoi film: https://.docacasa.it/home . Ilavrà luogo dal 26 al 28, e sarà totalmente online ...

