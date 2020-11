Dissesto idrogeologico | Ispra | richiesti oltre 26mld per messa in sicurezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Ammonta a quasi 7 miliardi la cifra stanziata in 20 anni dal ministero dell'Ambiente per far fronte alin Italia, per un totale di6mila progetti finanziati: alluvioni (48%) e frane (35%) le categorie di intervento più sovvenzionate. Stimato, in base alle richieste caricate nel ReNDiS, anche un primo importo complessivo necessario per laindel territorio: le richieste superano i 26 miliardi di euro. A fornire i dati degli interventi sulin tutto il territorio italiano ed il quadro dei finanziamenti, ènel primo rapporto ReNDiS,(Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo), la piattaforma nazionale utilizzata per monitorare tutti gli ...