Direttiva sui media audiovisivi non recepita da 23 Stati tra cui Italia (Di lunedì 23 novembre 2020) La Commissione europea ha avviato in data odierna procedure di infrazione nei confronti di 23 Stati membri e del Regno Unito per la mancata attuazione delle nuove norme che disciplinano il coordinamento dei media audiovisivi a livello dell'UE, sia per quanto riguarda le trasmissioni televisive tradizionali che i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. Obiettivo delle nuove norme dell'UE è creare un quadro normativo adatto all'era digitale, che serva a... Leggi su digital-news (Di lunedì 23 novembre 2020) La Commissione europea ha avviato in data odierna procedure di infrazione nei confronti di 23membri e del Regno Unito per la mancata attuazione delle nuove norme che disciplinano il coordinamento deia livello dell'UE, sia per quanto riguarda le trasmissioni televisive tradizionali che i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. Obiettivo delle nuove norme dell'UE è creare un quadro normativo adatto all'era digitale, che serva a...

ansaeuropa : La @EU_Commission ha avviato procedure d'infrazione contro l'Italia, per mancata trasposizione della direttiva sui… - serenellamo : La parità di genere in Italia è un percorso ancora lungo... Grazie @titti_disalvo per questo articolo. Almeno che… - titti_disalvo : RT @BeatriceCovassi: @titti_disalvo @chiaragribaudo @valeriafedeli @pdnetwork Italia deve recepire la nuova Direttiva UE sui congedi parent… - BeatriceCovassi : @titti_disalvo @chiaragribaudo @valeriafedeli @pdnetwork Italia deve recepire la nuova Direttiva UE sui congedi par… - teriotesla : @ippolit54874962 Eh ci dovrei fare un thread. Sarà una direttiva europea che dovrebbe essere proposta dalla Commiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Direttiva sui Infrazione Ue a Italia e altri 22 per direttiva audiovisivo - Europa Agenzia ANSA Direttiva sui media audiovisivi non recepita da 23 Stati tra cui Italia

La Commissione europea ha avviato in data odierna procedure di infrazione nei confronti di 23 Stati membri e del Regno Unito per la mancata ...

Infrazione Ue a Italia e altri 22 per direttiva audiovisivo

BRUXELLES - La Commissione Ue ha avviato procedure d'infrazione contro 23 Stati Ue, tra cui l'Italia, per mancata trasposizione della direttiva sui contenuti audiovisivi che rafforza la protezione deg ...

La Commissione europea ha avviato in data odierna procedure di infrazione nei confronti di 23 Stati membri e del Regno Unito per la mancata ...BRUXELLES - La Commissione Ue ha avviato procedure d'infrazione contro 23 Stati Ue, tra cui l'Italia, per mancata trasposizione della direttiva sui contenuti audiovisivi che rafforza la protezione deg ...