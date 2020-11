Dio non delude mai | Il Vangelo di oggi Lunedì 23 Novembre 2020 (Di lunedì 23 novembre 2020) Dio è colui che non delude mai: di questo ci accorgiamo nel tempo. Chi infatti ha confidato in lui non potrà dirsi deluso, ma lui gli sarà sempre accanto. Liturgia di oggi Lunedì 23 Novembre 2020 Lunedì DELLA XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI) Il Signore parla di pace al suo popolo, e ai L'articolo Dio non delude mai Il Vangelo di oggi Lunedì 23 Novembre 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Dio è colui che nonmai: di questo ci accorgiamo nel tempo. Chi infatti ha confidato in lui non potrà dirsi deluso, ma lui gli sarà sempre accanto. Liturgia di23DELLA XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO PARI) Il Signore parla di pace al suo popolo, e ai L'articolo Dio nonmai Ildi23proviene da www.meteoweek.com.

VittorioSgarbi : «Ritengo fondamentale che in un periodo come questo scienza e arte non manchino di punti sostentamento... senza alc… - vaticannews_it : #15novembre #PapaFrancesco: 'Vorrei ringraziare tanti servi fedeli di Dio, che non fanno parlare di sé, ma vivono c… - vaticannews_it : #15novembre #PapaFrancesco: 'Per il Vangelo non c’è fedeltà senza rischio. Essere fedeli a Dio è spendere la vita,… - iceTeaSince1856 : RT @Anto70007062: Se mi metto a pensare #daQuanto tempo non do un abbraccio,un bacio,una carezza ai miei genitori,ai miei fratelli,ai mei a… - quietseoul : dio cristo quanto li amo non ho parole -

Ultime Notizie dalla rete : Dio non Non toccare: un simbolo del fatto che non possiamo essere come Dio Aleteia IT Sono tornato a casa

In un batter d’occhio sono trascorsi oltre cinque mesi. Frequentando riunioni e leggendo le parole di Dio, ho acquisito una comprensione di ciò che significa l’incarnazione, di che genere di persona p ...

Padre Nostro e Gloria cambiano da domenica prossima, ecco come sarà la messa

Città del Vaticano - Dalla prossima domenica entra in vigore in tutte le chiese italiane il nuovo Messale, revisionato dalla Cei che introdurrà definitivamente una serie di ...

In un batter d’occhio sono trascorsi oltre cinque mesi. Frequentando riunioni e leggendo le parole di Dio, ho acquisito una comprensione di ciò che significa l’incarnazione, di che genere di persona p ...Città del Vaticano - Dalla prossima domenica entra in vigore in tutte le chiese italiane il nuovo Messale, revisionato dalla Cei che introdurrà definitivamente una serie di ...