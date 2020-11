Dinamo Kiev, Lucescu: «Barcellona senza Messi? Tanti giovani al top» (Di martedì 24 novembre 2020) Il Barcellona affronta la Dinamo Kiev con l’assenza di Tanti top player tra cui Lionel Messi. Ecco le parole di Lucescu, tecnico degli ucraini Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato dell’assenza di Messi in Champions League. «La presenza di Messi dà sempre un vantaggio in termini tecnici, di creatività e di attacco. Ma tutti i loro giocatori sono di alto livello. Inoltre hanno giovani giocatori di talento che, nonostante l’età possono vantare già una certa esperienza e abilità. Sono sicuro che il Barcellona, come sempre, supererà questo periodo e tornerà al top». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Ilaffronta lacon l’asditop player tra cui Lionel. Ecco le parole di, tecnico degli ucraini Mircea, tecnico della, ha parlato dell’asdiin Champions League. «La predidà sempre un vantaggio in termini tecnici, di creatività e di attacco. Ma tutti i loro giocatori sono di alto livello. Inoltre hannogiocatori di talento che, nonostante l’età possono vantare già una certa esperienza e abilità. Sono sicuro che il, come sempre, supererà questo periodo e tornerà al top». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #UCL, #Barcellona | #Messi non convocato da Koeman per la sfida alla Dinamo Kiev - romeoagresti : ?? La #Juventus confida di recuperare #Bonucci (problema alla coscia destra) tra la sfida di Benevento e quella con… - junews24com : Lucescu: «Vogliamo vincere con il Barça. Assenti dalla Champions per troppo» - - pol2187 : @Valeria23549267 E con barca e dinamo Kiev - notiziasportiva : Pronostico Dinamo Kiev vs Barcellona, #ChampionsLeague 24-11-2020 -