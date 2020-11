Dieci luoghi famosi e meno famosi di New York

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 23 novembre 2020) A causa della crisi mondiale del Coronavirus (Covid-19), i viaggi attualmente non sono possibili e siamo per la maggior parte del tempo confinati nelle nostre case. Nonostante ciò, è bello fantasticare deiche potranno essere visitati una volta che la crisi sarà finita. Se c’è un posto negli Stati Uniti che sembra essere fatto su misura per i turisti, è New. Questa grande metropoli ha moltissime attrazioni turistiche, quindi non c’è da stupirsi che milioni di turisti si rechino nella Grande Mela ogni anno. In questo articolo parliamo deipiùdi New, oltre ad alcuniconosciuti ma che valgono sicuramente una visita quando sarà nuovamente possibile. La Statua della Libertà La Statua della Libertà è senza dubbio ...