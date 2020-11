Didattica a distanza – L’offerta WINDTRE business per le scuole italiane (Di lunedì 23 novembre 2020) In riferimento ai fondi per l’attuazione della Didattica a distanza WINDTRE business, attraverso l’acquisto su MEPA, offre ai dirigenti scolastici la possibilità di acquisire sim dati ed apparati per i loro studenti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) In riferimento ai fondi per l’attuazione della, attraverso l’acquisto su MEPA, offre ai dirigenti scolastici la possibilità di acquisire sim dati ed apparati per i loro studenti L'articolo .

matteorenzi : Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la #scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone… - TeresaBellanova : Mi sono opposta, con @ItaliaViva, fin dal marzo scorso alla scelta inopportuna, sbrigativa e sbagliata di tenere le… - ricpuglisi : Cari @GiuseppeConteIT, @nzingaretti, @luigidimaio, @robersperanza e @dariofrance, sapete che con la chiusura delle… - Lulu79955474 : RT @FmMosca: ???? RIAPRIRE LE SCUOLE ???? La Didattica a Distanza sta devastando i nostri ragazzi. - Mal di testa - Vomito - Difficoltà a conce… - MaraBussani : RT @FabrizioDelpret: Siamo il Paese in cui, mentre la didattica continua a distanza, si pensa a come rendere lo sci in presenza. Le priorit… -