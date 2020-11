Didattica a distanza alle superiori almeno fino al 2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) La Didattica a distanza proseguirà almeno fino a gennaio 2021. Il nuovo dpcm che verrà emanato dal governo per il mese di dicembre non prevede infatti cambiamenti per la scuola. La conferma sul proseguimento delle lezioni da remoto è arrivata anche dal presidente dell’associazione nazionale presidi Antonello Giannelli: “Forse si arriverà a dopo le vacanze di Natale Leggi su udine20 (Di lunedì 23 novembre 2020) Laproseguiràa gennaio. Il nuovo dpcm che verrà emanato dal governo per il mese di dicembre non prevede infatti cambiamenti per la scuola. La conferma sul proseguimento delle lezioni da remoto è arrivata anche dal presidente dell’associazione nazionale presidi Antonello Giannelli: “Forse si arriverà a dopo le vacanze di Natale

Monta la protesta degli studenti, in particolare dei licei, contro la DAD, la didattica a distanza. C'è desiderio di tornare tra i banchi e di poterlo fare al più presto. Un movimento che ha preso il ...

Con un mondo in continua evoluzione, che parla nuovi linguaggi ed è sempre più orientato verso i concetti di tecnologia, sostenibilità e globalizzazione, oggi le nostre scuole si trovano a un grosso ...

