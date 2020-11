Denuncia 12 volte il marito per le botte prese, ma lui è libero: di ucciderla (Di lunedì 23 novembre 2020) Marianna aveva scritto un diario, aveva raccontato le tante botte prese ma lei voleva difendere i suoi figli. Fino a morire. Ha difeso i suoi figli fino all’ultimo respiro, e per farlo ha preso botte per anni, tante botte: dal marito tossicodipendente. Marianna aveva scritto un diario, perché nessuno dimenticasse cosa vuol dire vivere a fianco di un mostro. Marianna ha Denunciato 12 volte quel mostro, ma la giustizia lo ha lasciato libero: di ucciderla. Marianna non c’è più e oggi i figli sanno chi era davvero la loro mamma. “Sono Marianna Manduca, la mia è una storia vera, fatta di violenze, sopraffazioni e quotidiane umiliazioni. Il mio ex non riesce a tollerare che io abbia alzato la testa, lasciandolo e ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Marianna aveva scritto un diario, aveva raccontato le tantema lei voleva difendere i suoi figli. Fino a morire. Ha difeso i suoi figli fino all’ultimo respiro, e per farlo ha presoper anni, tante: daltossicodipendente. Marianna aveva scritto un diario, perché nessuno dimenticasse cosa vuol dire vivere a fianco di un mostro. Marianna hato 12quel mostro, ma la giustizia lo ha lasciato: di. Marianna non c’è più e oggi i figli sanno chi era davvero la loro mamma. “Sono Marianna Manduca, la mia è una storia vera, fatta di violenze, sopraffazioni e quotidiane umiliazioni. Il mio ex non riesce a tollerare che io abbia alzato la testa, lasciandolo e ...

