De’ Longhi acquista l’americana Capital Brands (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – De’ Longhi sigla un accordo con società affiliate a Centre Lane Partners per l’acquisizione di Capital Brands Holdings, società americana leader nel segmento dei personal blenders con i marchi Nutribullet e Magic Bullet. Capital Brands stima per l’anno 2020 ricavi netti di circa 290 milioni di dollari, in crescita rispetto allo scorso anno. Con questa transazione, gli Stati Uniti diventano il primo mercato per il gruppo De’ Longhi, con un fatturato aggregato superiore a 500 milioni di dollari. Il prezzo pattuito è di circa 420 milioni di dollari, pari ad un multiplo dell’Ebitda adjusted previsto per il 2020 di poco superiore alle 8 volte. Il corrispettivo della transazione – spiega una nota – sarà pagato attingendo alle riserve di liquidità di De’ Longhi. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – De’sigla un accordo con società affiliate a Centre Lane Partners per l’acquisizione diHoldings, società americana leader nel segmento dei personal blenders con i marchi Nutribullet e Magic Bullet.stima per l’anno 2020 ricavi netti di circa 290 milioni di dollari, in crescita rispetto allo scorso anno. Con questa transazione, gli Stati Uniti diventano il primo mercato per il gruppo De’, con un fatturato aggregato superiore a 500 milioni di dollari. Il prezzo pattuito è di circa 420 milioni di dollari, pari ad un multiplo dell’Ebitda adjusted previsto per il 2020 di poco superiore alle 8 volte. Il corrispettivo della transazione – spiega una nota – sarà pagato attingendo alle riserve di liquidità di De’. ...

