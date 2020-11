Danza con me 2021: Vasco Rossi ospite di Roberto Bolle (Di lunedì 23 novembre 2020) Roberto Bolle e Vasco Rossi Nello show di Roberto Bolle qualcosa di importante in pentola. Il ballerino, il 1 gennaio 2021, si riaffaccerà nella prima serata di Rai1 con l’ormai tradizionale appuntamento di Danza con me, che quest’anno potrà contare su un ospite d’eccezione: Vasco Rossi. La partecipazione di quest’ultimo è un vero evento, date le rare apparizioni televisive che Vasco si concede almeno in qualità di ospite, senza contare concerti e documentari che lo vedono protagonista. L’ultima risale al 2005, infatti, durante il cinquantacinquesimo Festival di Sanremo, quell’anno condotto da Paolo Bonolis. A Danza con me il mondo di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 novembre 2020)Nello show diqualcosa di importante in pentola. Il ballerino, il 1 gennaio, si riaffaccerà nella prima serata di Rai1 con l’ormai tradizionale appuntamento dicon me, che quest’anno potrà contare su und’eccezione:. La partecipazione di quest’ultimo è un vero evento, date le rare apparizioni televisive chesi concede almeno in qualità di, senza contare concerti e documentari che lo vedono protagonista. L’ultima risale al 2005, infatti, durante il cinquantacinquesimo Festival di Sanremo, quell’anno condotto da Paolo Bonolis. Acon me il mondo di ...

