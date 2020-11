Danilo Gallinari, il ragazzo da 60 milioni di dollari (Di lunedì 23 novembre 2020) Danilo Gallinari approda ad Atlanta con un contratto sontuoso: 61,5 milioni di dollari per il triennale che lo lega agli Hawks che stanno assemblando un team ambizioso. Il fuoriclasse italiano ha spuntato una cifra record per un contratto pluriennale a un free-agent ultratrentenne. Il 32enne lombardo con una lunga militanza nella Nba era nel mirino di Atlanta nell'ottica del potenziamento della squadra che può già contare sul playmaker Rayford Trae Young e che ha convinto anche Bogdan Bogdanovic con un'offerta di 72 milioni per un quadriennale, salvo che Sacramento Kings ha 48 ore per pareggiare l'offerta e trattenere il serbo. Tutto fatto invece per il Gallo che lascia Oklahoma Thunder convinto dal progetto di Atlanta pur essendo corteggiato da franchigie al momento più competitive. La squadra della ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 novembre 2020)approda ad Atlanta con un contratto sontuoso: 61,5diper il triennale che lo lega agli Hawks che stanno assemblando un team ambizioso. Il fuoriclasse italiano ha spuntato una cifra record per un contratto pluriennale a un free-agent ultratrentenne. Il 32enne lombardo con una lunga militanza nella Nba era nel mirino di Atlanta nell'ottica del potenziamento della squadra che può già contare sul playmaker Rayford Trae Young e che ha convinto anche Bogdan Bogdanovic con un'offerta di 72per un quadriennale, salvo che Sacramento Kings ha 48 ore per pareggiare l'offerta e trattenere il serbo. Tutto fatto invece per il Gallo che lascia Oklahoma Thunder convinto dal progetto di Atlanta pur essendo corteggiato da franchigie al momento più competitive. La squadra della ...

