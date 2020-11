D’Amato: Lazio sostenuto da Conferenza Regioni su ricorso a CdS (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Ringrazio il presidente Toti per l’attenzione prestata oggi in Conferenza delle Regioni alla recente sentenza del Tar del Lazio sui Medici di medicina generale.” “Il presidente Toti a nome della Conferenza delle Regioni si e’ impegnato a sostenere l’iniziativa che il Lazio sta portando avanti nel ricorso al Consiglio di Stato e ad attivare tutte le interlocuzioni con il Ministero della Salute affinche’ venga garantita la piena attuazione del nuovo Acn e il ruolo dei medici di medicina generale nel contrasto alla pandemia Covid”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, collegato all’odierna seduta della Conferenza delle Regioni. Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Ringrazio il presidente Toti per l’attenzione prestata oggi indellealla recente sentenza del Tar delsui Medici di medicina generale.” “Il presidente Toti a nome delladellesi e’ impegnato a sostenere l’iniziativa che ilsta portando avanti nelal Consiglio di Stato e ad attivare tutte le interlocuzioni con il Ministero della Salute affinche’ venga garantita la piena attuazione del nuovo Acn e il ruolo dei medici di medicina generale nel contrasto alla pandemia Covid”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione, Alessio, collegato all’odierna seduta delladelle

