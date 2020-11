Dall'Africa fino a Lampedusa: i movimenti del killer islamista (Di lunedì 23 novembre 2020) Mauro Indelicato Grazie alle telecamere di sorveglianza e ad alcune testimonianze, è stato possibile ricostruire e riprendere tutti gli spotamenti di Aouissaoui Brahim in Italia prima di recarsi a Nizza. Qui il 29 ottobre ha ucciso tre persone all'interno della cattedrale di Notre Dame L'unico buco nella ricostruzione del percorso con cui il terrorista Aouissaoui Brahim ha potuto raggiungere la Francia, portando a termine l'attentato terroristico all'interno della cattedrale di Nizza del 29 ottobre scorso, riguarda oramai lo spostamento da Genova a Ventimiglia. Il quadro per il resto appare oramai delineato. Dalla Tunisia a Lampedusa L'attacco alla cattedrale della città francese, in cui il terrorista armato di coltello ha ucciso tre persone, è avvenuto nella mattina del 29 ottobre. Poche ore dopo si è scoperto che Brahim era sbarcato a ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Mauro Indelicato Grazie alle telecamere di sorveglianza e ad alcune testimonianze, è stato possibile ricostruire e riprendere tutti gli spotamenti di Aouissaoui Brahim in Italia prima di recarsi a Nizza. Qui il 29 ottobre ha ucciso tre persone all'interno della cattedrale di Notre Dame L'unico buco nella ricostruzione del percorso con cui il terrorista Aouissaoui Brahim ha potuto raggiungere la Francia, portando a termine l'attentato terroristico all'interno della cattedrale di Nizza del 29 ottobre scorso, riguarda oramai lo spostamento da Genova a Ventimiglia. Il quadro per il resto appare oramai delineato.a Tunisia aL'attacco alla cattedrale della città francese, in cui il terrorista armato di coltello ha ucciso tre persone, è avvenuto nella mattina del 29 ottobre. Poche ore dopo si è scoperto che Brahim era sbarcato a ...

TartaStephanos : Tre libri molto particolari, per conoscere da vicino gli #schiavisti e il loro lavoro: la #tratta di esseri umani d… - Pietro_Otto : RT @Carolin70270912: @POPOLOdiTWlTTER Perché non lo propone per chi arriva dall'Africa ? - Carolin70270912 : @POPOLOdiTWlTTER Perché non lo propone per chi arriva dall'Africa ? - PSchioppa : @Misurelli77 Ieri aiutavo mia figlia a fare una ricerca sulle migrazioni dall'800 ad oggi. Dopo la seconda guerra m… - Michiru345 : Mi fa ridere che proprio voi dite che c’è invasione quando gli europei finché conveniva andava in Africa ed in altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall Africa Dall'Africa fino a Lampedusa: i movimenti del killer islamista ilGiornale.it L’era del petrolio finirà con il passaggio dei Paesi emergenti ai veicoli elettrici

Secondo il rapporto “Nothing to lose but your chains: The emerging market transport leapfrog” pubblicato da Carbon Tracker , la Ciona è alla testa del L’era del petrolio finirà con il passaggio dei P ...

Usa, Biden sceglie Anthony Blinken come segretario di Stato. Dall’appoggio a Dukakis all’era Obama, ecco chi è

Laureato ad Harvard, 58 anni, ha già affiancato Biden come consigliere alla sicurezza nazionale quando era il vice di Obama ...

Secondo il rapporto “Nothing to lose but your chains: The emerging market transport leapfrog” pubblicato da Carbon Tracker , la Ciona è alla testa del L’era del petrolio finirà con il passaggio dei P ...Laureato ad Harvard, 58 anni, ha già affiancato Biden come consigliere alla sicurezza nazionale quando era il vice di Obama ...