Da Donald Trump a Joe Biden: su Facebook e Instagram passaggio di consegne per il profilo della Casa Bianca (Di lunedì 23 novembre 2020) Gli account ufficiali della Casa Bianca Facebook e Instagram si preparano al passaggio di consegne da Donald Trump a Joe Biden che avverrà il 20 gennaio. Il Presidente Donald Trump ancora si rifiuta di riconoscere la vittoria del rivale Joe Biden, ma nel frattempo la Casa Bianca si porta avanti col lavoro: il 20 gennaio gli account ufficiali Facebook e Instagram passeranno nelle mani di Biden e del suo staff. Facebook ha confermato che il 20 gennaio 2021, quando Joe Biden presterà giuramento diventando il 46° Presidente americano, gli account ufficiali ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 novembre 2020) Gli account ufficialisi preparano aldidaa Joeche avverrà il 20 gennaio. Il Presidenteancora si rifiuta di riconoscere la vittoria del rivale Joe, ma nel frattempo lasi porta avanti col lavoro: il 20 gennaio gli account ufficialipasseranno nelle mani die del suo staff.ha confermato che il 20 gennaio 2021, quando Joepresterà giuramento diventando il 46° Presidente americano, gli account ufficiali ...

