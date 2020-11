Da Caivano allo Zen | la scuola non è solo didattica Senza | qui | cala la notte

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) L’ultimo è il caso di una ragazzina che si è tranciata i legamenti prendendo a calci il portone della palazzina in cui abita. “Era il suo modo per chiedere attenzioni alla famiglia”, spiega Daniela Lo Verde, che dirige ladove la ragazzina è iscritta, l’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” di Palermo. È stata laa comprarle la fascia tutore per la riabilitazione. SuccedeZen, il quartiere popolare di Palermo diventato paradigma di quella che è stata definita “l’anatomia dell’esclusione”. Un luogo in cui lanon è, contenuti da trasmettere, ma presidio di vita e supporto per territori che certa retorica definisce “di frontiera”. Come al Parco Verde, il quartiere ghetto al centro di casi di cronaca efferati di, ...