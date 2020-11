Da Blinken a Thomas Greenfield, Biden compone la sua squadra. Il video (Di lunedì 23 novembre 2020) Da Blinken a Thomas Greenfield, Biden compone la sua squadra Milano, 23 nov. (askanews) – Mentre si prepara a disfare la politica estera dell’ “America First” di Donald Trump, Joe Biden, presidente eletto, lavora nel suo stato natale, il Delaware, e nonostante la mancanza di collaborazione dell’attuale amministrazione, porta avanti la costruzione del nuovo esecutivo. Biden ha deciso per Antony Blinken come segretario di Stato americano, promuovendo uno dei suoi collaboratori più esperti e fidati nonché già all’opera in epoca Obama, dall’accordo di Parigi sul clima a quello nucleare con l’Iran. Un segnale chiaro del tipo di politica estera che il nuovo capo di Stato intende condurre. Come anche la scelta, come ambasciatore degli Stati ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 novembre 2020) Dala suaMilano, 23 nov. (askanews) – Mentre si prepara a disfare la politica estera dell’ “America First” di Donald Trump, Joe, presidente eletto, lavora nel suo stato natale, il Delaware, e nonostante la mancanza di collaborazione dell’attuale amministrazione, porta avanti la costruzione del nuovo esecutivo.ha deciso per Antonycome segretario di Stato americano, promuovendo uno dei suoi collaboratori più esperti e fidati nonché già all’opera in epoca Obama, dall’accordo di Parigi sul clima a quello nucleare con l’Iran. Un segnale chiaro del tipo di politica estera che il nuovo capo di Stato intende condurre. Come anche la scelta, come ambasciatore degli Stati ...

