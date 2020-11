Curare il diabete è possibile? La ricerca risponde

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 23 novembre 2020) Convivere con una malattia cronica è un compito per la vita. Significa essere appesi a un filo, consapevoli che alcuni aspetti della propria esistenza non potranno vedere alcun miglioramento, se non minimo. E non solo. A volte si può andare incontro a terapie invasive o semi invasive finalizzare ad allungare o limare il proprio benessere.