Crotone, Vrenna: "Ritorno di Nicola è fantamercato, abbiamo fiducia in Stroppa"

"Un ritorno di Nicola in panchina? E' fantamercato, noi continuiamo con Stroppa, abbiamo fiducia nel nostro allenatore. La squadra, seppur ultima in classifica, ha dimostrato di esprimere un buon calcio. Purtroppo il calendario non e' stato felice, abbiamo affrontato gia' Sassuolo, Juve, Milan, Atalanta, Lazio, ora abbiamo il Bologna e poi anche il Napoli: speriamo da dicembre, con partite alla nostra portata, di poter cominciare a fare punti. Io sono fiducioso, la squadra e' viva e pronta a combattere". Lo ha dichiarato il presidente del Crotone Gianni Vrenna, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Simy? E' un giocatore importante, lo ha dimostrato negli ultimi anni – ha aggiunto il numero uno del club calabrese – Al momento ...

