Crotone, pioggia per il terzo giorno consecutivo. Boccia: "Aiuti per la città colpita dal maltempo" (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Comune dichiarerà lo stato di emergenza e la Regione si attiverà per chiedere lo stato di calamità naturale Leggi su repubblica (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Comune dichiarerà lo stato di emergenza e la Regione si attiverà per chiedere lo stato di calamità naturale

