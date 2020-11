Crisi Covid, Galliani: “Calcio quinta industria Italia non fallirà ma i club rischiano. Chi porta CR7…” (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel corso della sua lunga intervista di oggi a Libero, Adriano Galliani ha toccato il tema della Crisi del calcio a causa del Covid: «Il calcio non fallirà, ma molte squadre potrebbero fallire perché il sistema ha avuto una contrazione dei ricavi di quasi il 25%, e non è finita. Mancano del tutto gli introiti dei biglietti, si riducono le entrate che arrivano dagli sponsor e dalla vendita di magliette e prodotti legati alla squadra e poi rischiano di venir meno molti soldi delle tv». Su come se ne possa uscire: «Il calcio è la quinta industria del Paese, il governo dovrebbe trattarlo come le altre aziende colpite dalla pandemia». Ma niente soldi direttamente dallo Stato: «No, però almeno una dilazione delle imposte e crediti fiscali a chi sponsorizzano società sportive ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel corso della sua lunga intervista di oggi a Libero, Adrianoha toccato il tema delladel calcio a causa del: «Il calcio non, ma molte squadre potrebbero fallire perché il sistema ha avuto una contrazione dei ricavi di quasi il 25%, e non è finita. Mancano del tutto gli introiti dei biglietti, si riducono le entrate che arrivano dagli sponsor e dalla vendita di magliette e prodotti legati alla squadra e poidi venir meno molti soldi delle tv». Su come se ne possa uscire: «Il calcio è ladel Paese, il governo dovrebbe trattarlo come le altre aziende colpite dalla pandemia». Ma niente soldi direttamente dallo Stato: «No, però almeno una dilazione delle imposte e crediti fiscali a chi sponsorizzano società sportive ...

Marcozanni86 : 'Nessuno perderà il lavoro per la crisi covid' cit - AnnalisaChirico : Covid19: dalla crisi sanitaria a quella economica. Sono più di 3 milioni gli italiani a rischio povertà. Leggi qui… - La7tv : #lariachetira @AlbertoBagnai (Lega): 'Il debito Covid andrà gestito attraverso il 'Giubileo', un istituto non parti… - icittadini : Financial Times: ecco le dieci cose che la crisi da covid cambierà a lungo termine – Il Fatto Quotidiano - ItaSportPress : Crisi Covid, Galliani: 'Calcio quinta industria Italia non fallirà ma i club rischiano. Chi porta CR7...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Covid Crisi Covid, a Toirano bando per sostegno alle locazioni IVG.it Fisco, Sindacati dei commercialisti chiedono "interventi urgenti"

(Teleborsa) - Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Antonio Misiani, ha incontrato i Presidenti di Adc e Ungdcec, Maria Pia Nucera e Matteo De Lise. Nell'ambito della richiesta ...

Covid: dal 25 novembre scuola in presenza per infanzia e prime classi della primaria in Campania

Dal 25 novembre, in Campania, l’attività scolastica si svolgerà in presenza per l’infanzia e le prime classi della primaria. Ad anticiparlo è il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i ...

(Teleborsa) - Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Antonio Misiani, ha incontrato i Presidenti di Adc e Ungdcec, Maria Pia Nucera e Matteo De Lise. Nell'ambito della richiesta ...Dal 25 novembre, in Campania, l’attività scolastica si svolgerà in presenza per l’infanzia e le prime classi della primaria. Ad anticiparlo è il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i ...