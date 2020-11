Crisanti: “Vaccino? Non ho cambiato posizione, il difetto è nella procedura affrettata. Se ne discute in tutto il mondo, solo qui putiferio” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Io non ho cambiato la mia posizione, a meno che non vengano resi pubblici i dati. Non dubito che tutto quanto verrà fatto con la buonafede e con rigore, sta di fatto che il difetto è nella procedura affrettata, il Remdesivir è stato approvato e ha degli importanti effetti collaterali. Adesso si scopre che non va bene e che la procedura di approvazione è in revisione. Ci sono delle procedure che sono accelerate che hanno intrinsecamente dei rischi. Lo dicono tutti, solo questo è un Paese provinciale e si pensa che se qualcuno chiede trasparenza si scatena un putiferio. Ma il putiferio si dovrebbe scatenare sul numero dei morti”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Io non hola mia, a meno che non vengano resi pubblici i dati. Non dubito chequanto verrà fatto con la buonafede e con rigore, sta di fatto che il, il Remdesivir è stato approvato e ha degli importanti effetti collaterali. Adesso si scopre che non va bene e che ladi approvazione è in revisione. Ci sono delle procedure che sono accelerate che hanno intrinsecamente dei rischi. Lo dicono tutti,questo è un Paese provinciale e si pensa che se qualcuno chiede trasparenza si scatena un putiferio. Ma il putiferio si dovrebbe scatenare sul numero dei morti”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Andrea, direttore del laboratorio di ...

