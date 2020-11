Crisanti tiene il punto: «Per quel che sappiamo oggi non mi vaccino. Dalle società mi aspetto dati oltre i proclami» (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessuna marcia indietro di Andrea Crisanti sui vaccini contro il Coronavirus. Dopo le dichiarazioni rilasciate venerdì scorso, 20 novembre, che hanno scatenato una pioggia di polemiche, e dopo essere stato attaccato persino da alcuni colleghi, il microbiologo torna sull’argomento. «Senza dati, non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Come cittadino ne ho diritto, non sono disposto ad accettare scorciatoie», aveva detto durante Focus Live, il Festival della divulgazione scientifica di Focus. oggi affida le stesse frasi a una lettera aperta al Corriere della Sera. «Ho formulato un concetto di buonsenso che non esprimeva alcun giudizio negativo sulla bontà del vaccino né tantomeno metteva in discussione la validità della ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessuna marcia indietro di Andreasui vaccini contro il Coronavirus. Dopo le dichiarazioni rilasciate venerdì scorso, 20 novembre, che hanno scatenato una pia di polemiche, e dopo essere stato attaccato persino da alcuni colleghi, il microbiologo torna sull’argomento. «Senza, non me lo faccio, perché voglio essere rassicurato che è stato testato e soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Come cittadino ne ho diritto, non sono disposto ad accettare scorciatoie», aveva detto durante Focus Live, il Festival della divulgazione scientifica di Focus.affida le stesse frasi a una lettera aperta al Corriere della Sera. «Ho formulato un concetto di buonsenso che non esprimeva alcun giudizio negativo sulla bontà delné tantomeno metteva in discussione la validità della ...

rossellapoli1 : @lucacinalli2 @dorinileonardo Condivido. E non tiene conto del potere che ha sull'opinione pubblica - Crisanti è a suo modo un influencer. - DanielaZini1 : Ma Crisanti tiene duro: è il gran capo di Pfizer a non credere al vaccino - Il Tempo - MassimoFerr : RT @mar__bru: Ma Crisanti tiene duro: è il gran capo di Pfizer a non credere al vaccino - - __Behemoth : RT @mar__bru: Ma Crisanti tiene duro: è il gran capo di Pfizer a non credere al vaccino - - marcuspascal1 : RT @mar__bru: Ma Crisanti tiene duro: è il gran capo di Pfizer a non credere al vaccino - -