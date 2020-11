Crisanti: «Sul vaccino Covid ho espresso un concetto di buon senso» (Di lunedì 23 novembre 2020) Il professore: contro di me un inferno mediatico, ma tra chi mi accusa ci sono coloro che dicevano che il virus fosse morto oppure membri del Cts che dovevano prevenire la seconda ondata. Ho toccato un nervo scoperto Leggi su corriere (Di lunedì 23 novembre 2020) Il professore: contro di me un inferno mediatico, ma tra chi mi accusa ci sono coloro che dicevano che il virus fosse morto oppure membri del Cts che dovevano prevenire la seconda ondata. Ho toccato un nervo scoperto

Corriere : Ci sono 'autorevoli membri del Cts a cui l’Italia si è affidata per prevenire una seconda ondata. Lascio agli itali… - SkyTG24 : Covid, Crisanti a Sky TG24 sul vaccino: 'Non cambio idea: rendere pubblici i dati' - Corriere : La lettera di Crisanti: «Sul vaccino parole di buon senso, contro di me un inferno mediatico» - rmistaken : RT @RobiVil: 'La trasparenza è misura del rispetto che si nutre nei confronti degli altri e genera un bene prezioso, la fiducia'. Magistral… - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, CRISANTI NON MOLLA SUL VACCINO: 'NON SI DEVE PREVEDERE L'OBBLIGATORIETA' PERCHE'...'… -