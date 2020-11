Crisanti no vax? Siamo al vaccinalmente corretto (Di lunedì 23 novembre 2020) di Andrea Taffi Siamo al vaccinalmente corretto. Adesso che il vaccino (da chimera) è diventato l’unica arma davvero sicura contro il Covid-19, a nessuno è dato dubitare non solo della prossima uscita del vaccino, ma anche e soprattutto della sua assoluta efficacia. Chi non lo fa è un no vax. Nessuno escluso. Punto. Ne sa qualcosa nientemeno che Andrea Crisanti, che ha candidamente (e forse anche ingenuamente) dichiarato di non fidarsi – non del vaccino anti Covid-19, ma di quella che si teme sarà la sua prima versione, forse (forse) non all’altezza di quanto un vaccino così atteso e importante è chiamato a fare. La fretta, la corsa tra le case farmaceutiche a chi farà prima, il rilancio sui numeri percentuale della sua efficacia, e, non ultimo, i dubbi e le perplessità sui contratti e sui brevetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) di Andrea Taffial. Adesso che il vaccino (da chimera) è diventato l’unica arma davvero sicura contro il Covid-19, a nessuno è dato dubitare non solo della prossima uscita del vaccino, ma anche e soprattutto della sua assoluta efficacia. Chi non lo fa è un no. Nessuno escluso. Punto. Ne sa qualcosa nientemeno che Andrea, che ha candidamente (e forse anche ingenuamente) dichiarato di non fidarsi – non del vaccino anti Covid-19, ma di quella che si teme sarà la sua prima versione, forse (forse) non all’altezza di quanto un vaccino così atteso e importante è chiamato a fare. La fretta, la corsa tra le case farmaceutiche a chi farà prima, il rilancio sui numeri percentuale della sua efficacia, e, non ultimo, i dubbi e le perplessità sui contratti e sui brevetti ...

