Credit Agricole Italia lancia OPA volontaria su Creval (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Crédit Agricole Italia, società controllata per il 75,6% da Crédit Agricole, lancia un’offerta pubblica di acquisto volontaria con corrispettivo in denaro, a 10,5 euro per azione, promossa sulla totalità delle azioni di Credito Valtellinese. Il prezzo implica un premio del 21,4% rispetto ai valori di chiusura di venerdì, 20 novembre e del 53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi. L’esborso massimo per Credit Agricole Italia per arrivare al 100% del capitale di Creval sarà di 737 milioni di euro. Credit Agricole Italia – si legge in una nota – intende procedere alla fusione per incorporazione di Credito Valtellinese in Crédit ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Crédit, società controllata per il 75,6% da Crédit, lancia un’offerta pubblica di acquistocon corrispettivo in denaro, a 10,5 euro per azione, promossa sulla totalità delle azioni dio Valtellinese. Il prezzo implica un premio del 21,4% rispetto ai valori di chiusura di venerdì, 20 novembre e del 53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi. L’esborso massimo perper arrivare al 100% del capitale disarà di 737 milioni di euro.– si legge in una nota – intende procedere alla fusione per incorporazione dio Valtellinese in Crédit ...

Alb_Franc_Weiss : Lo avevamo scritto il 18 luglio scorso:,tra le “prede” nel risiko bancario c’era #creval Oggi Credit Agricole lan… - S_Laurenti : RT @MilanoFinanza: Credit Agricole lancia un'opa sul Credito Valtellinese per 700 milioni - StampaFin : Credit Agricole lancia un’opa totalitaria sul Credito Valtellinese per 737 milioni Il prezzo incorpora un premio d… - VittoriaVime : Offerta di Credit Agricole Italia su Creval fotocopia di quella di Intesa su Ubi, ma con due marce in più: CA aveva… - MKT_INS : Crédit Agricole Italia lancia oggi un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Creval… -