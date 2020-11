Covid: Venezuela, Maduro annuncia dicembre senza quarantena (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - CARACAS, 23 NOV - Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che al termine della settimana di quarantena radicale che comincia oggi fino al 29 novembre, "il mese di dicembre si ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - CARACAS, 23 NOV - Il presidenteno Nicoláshato che al termine della settimana diradicale che comincia oggi fino al 29 novembre, "il mese disi ...

La Colombia ad oggi conta 1.248.417 casi di contagio e 35.287 morti. Il paese ha avviato a settembre il modello di "isolamento ...

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che al termine della settimana di quarantena radicale che comincia oggi fino al 29 novembre, "il mese di dicembre si svolgerà nel quadro di una f ...

