Covid Venezuela, annuncio del Premier: "Niente lockdown a Natale"

Covid-19, sarà un dicembre senza lockdown o restrizioni totali in Venezuela. Un Natale apparentemente normale, nonostante tutto. Ad annunciarlo è stato direttamente il Premier Nicolás Maduro. Terminata la settimana di quarantena nazionale, si tornerà alla normalità nei limiti del possibile.

Covid Venezuela, nessuna chiusura totale a Natale. Ad annunciarlo è stato il Premier Nicolás Maduro. Si tornerà alla normalità nei limiti.

99.835 casi, 871 morti, 94.355 guariti, 4.609 malati. Dati dal 23 novembre 2020. Nicolás Maduro ha sottolineato che nelle ultime 24 ore sono stati ...

99.835 casi, 871 morti, 94.355 guariti, 4.609 malati. Dati dal 23 novembre 2020. Nicolás Maduro ha sottolineato che nelle ultime 24 ore sono stati ...