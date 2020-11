Covid: Veneto, 2.540 positivi e 37 morti nelle ultime 24 ore (Di lunedì 23 novembre 2020) VENEZIA, 23 NOV - Il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali ha raggiunto in Veneto quota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. E' quanto emerge dall'ultimo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) VENEZIA, 23 NOV - Il numero dei ricoveratiaree non critiche degli ospedali ha raggiunto inquota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. E' quanto emerge dall'ultimo ...

