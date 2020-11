Covid, vacanze invernali: quest’anno si potrà andare sugli sci? (Di lunedì 23 novembre 2020) Possiamo andare sugli sci per le vacanze invernali? Con l’emergenza Covid, una delle tante domande che ci si pone è proprio questa vacanze invernali: quest’anno si può andare sugli sci?Con l’emergenza Coronavirus e la seconda ondata ancora in atto, in tanti si chiedono cosa succederà, nel breve e nel lungo periodo. Le vacanze estive, ormai, sono passate. E, comunque sia, va riconosciuto che degli errori sono stati commessi. Con tutti in vacanza, ammassati e senza distanziamento sociale, il Covid è tornato ed è tornato più agguerrito di prima. Adesso, però, l’importante è non ripetere gli stessi errori. Ad esempio, la stessa cosa ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 23 novembre 2020) Possiamoper le? Con l’emergenza, una delle tante domande che ci si pone è proprio questasi può?Con l’emergenza Coronavirus e la seconda ondata ancora in atto, in tanti si chiedono cosa succederà, nel breve e nel lungo periodo. Leestive, ormai, sono passate. E, comunque sia, va riconouto che degli errori sono stati commessi. Con tutti in vacanza, ammassati e senza distanziamento sociale, ilè tornato ed è tornato più agguerrito di prima. Adesso, però, l’importante è non ripetere gli stessi errori. Ad esempio, la stessa cosa ...

CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - lillydessi : Covid, le ipotesi sulle regole per il Natale, dallo sci alle vacanze - GaetanoCiscato : RT @CottarelliCPI: Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di recu… - dolci_federica : RT @CottarelliCPI: Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di recu… - LauraTentoni1 : @HuffPostItalia Vabbè per il popolo le uniche vacanze concesse sono dentro ai covid hotel -