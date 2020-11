Covid | tornano i ' buoni spesa' | da Cuveglio l' appello per coinvolgere i produttori locali

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo medio di lettura: 2 minuti Con l'approvazione del decreto 'ristori ter' di cui si attende l'inserimento in Gazzetta ufficiale, torneranno a disposizione dei singoli territori i fondi extra previsti dal Governo per le famiglie in difficoltà. Tra le misure messe a punto dal Consiglio dei ministri e poi ...

L'attaccante bosniaco, classe '86, Edin Džeko dell'AS Roma, dopo essere tornato negativo agli ultimi test per il COVID-19 nei giorni scorsi, è arrivato pochi minuti fa presso la casa di cura privata ...Tornano i buoni spesa per l’emergenza Covid-19. Il Consiglio dei ministri, per far fronte alle difficoltà economiche, ha predisposto fondi che permettono di erogare buoni per le prime necessità. “Per ...