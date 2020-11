Covid, Sileri: “Il Natale ha una scadenza, ma il virus no” (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha parlato della situazione attuale in Italia e del Natale che verrà Continua a preoccupare l’emergenza Covid in Italia. I numeri sono ancora molto alti, tanto che il Governo ha emanato qualche settimana fa un nuovo Dpcm e pare non sia ancora pronto ad allentare le restrizioni. Il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020), il viceministro della Salute Pierpaoloha parlato della situazione attuale in Italia e delche verrà Continua a preoccupare l’emergenzain Italia. I numeri sono ancora molto alti, tanto che il Governo ha emanato qualche settimana fa un nuovo Dpcm e pare non sia ancora pronto ad allentare le restrizioni. Il L'articolo proviene da Inews.it.

