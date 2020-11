Covid: Roma; tampone negativo per Dzeko (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - Roma, 23 NOV - Dopo i tre tamponi positivi della scorsa settimana, arriva la buona notizia per la Roma: Edin Dzeko è risultato negativo. Il bosniaco è già alle prese con le visite d'idoneità ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) -, 23 NOV - Dopo i tre tamponi positivi della scorsa settimana, arriva la buona notizia per la: Edinè risultato. Il bosniaco è già alle prese con le visite d'idoneità ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Covid Roma, positivi senza fare il tampone. I dottori: le Asl sbagliano i dati Il Messaggero Inail, un terzo dei morti sul lavoro uccisi dal Covid-19

I contagi sul lavoro da coronavirus da gennaio a ottobre sono 66.781. I casi mortali sono 332,13 in più rispetto al mese precedente. Più ...

La Videx cala il poker: sbancata anche Roma

Quarto successo in campionato per Grottazzolina ma contro la Smi c’è stato da sudare. Prestazioni super di Calarco e Starace ...

