Covid: Roma; Dzeko 'sto bene, contento sia finita' (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - Roma, 23 NOV - "Sto bene, contento sia finita", sono le parole di Edin Dzeko all'arrivo a Villa Stuart per le visite d'idoneità post Covid dopo esser risultato negativo questa mattina. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) -, 23 NOV - "Stosia", sono le parole di Edinall'arrivo a Villa Stuart per le visite d'idoneità postdopo esser risultato negativo questa mattina. ...

lucianonobili : L’Atac della #Raggi batte ogni record di disastri. In 48 ore altri due #autobus in fiamme. Oggi a Via Aurelia il fu… - Agenzia_Ansa : 'Manca il personale', a #Roma chiusa per ore la metro C, poi riattivata. Gli utenti: 'Bus pieni, distanziamento add… - virginiaraggi : Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttu… - sindaco_roma : RT @GiacomoGorini: Ce l'abbiamo fatta, il vaccino di Oxford/AZ ha dato protezione fino al 90%, ad una frazione del costo degli altri! Dopo… - Urloweb : ?? #Covid19 tutti i dati dalle ASL di #Roma e del #Lazio nelle ultime 24 ore ?? -