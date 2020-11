Covid | Ricciardi | “Allentando misure per Natale c’è rischio terza ondata”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) “C’è unper unaondata diallentando lesotto? Sì e questo sarebbe insostenibile per i nostri ospedali. In questo momento la pressione in tutta Italia sugli ospedali è terribile“. Lo ha affermato il consigliere del ministro della Salute Walter, ospite quest’oggi ad ‘Agorà’ su Rai 3. “Do solo un dato per far capire la pressione sugli operatori: soltanto questo mese si sono contagiati in 27mila fra medici e infermieri, 900 al giorno – ha detto-. E’ chiaro che, se continua, questa pressione non solo rende impossibile curare i pazienti, ma sguarnisce anche la prima linea, perché per quanto tu ti possa proteggere i pazienti li devi assistere, e spesso succede che abbassi la guardia“. Secondo, ...