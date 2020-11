Covid, Ricca (Lega): “Buoni taxi promessi ma mai partiti” (Di lunedì 23 novembre 2020) “I buoni taxi non sono mai partiti. Perché il Governo non aiuta la categoria e i destinatari? Basta promesse”. A prendere posizione su tema è il capogruppo della Lega al Comune di Torino, Fabrizio Ricca, che ha discusso oggi in Consiglio un’interpellanza sull’argomento alla quale l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra ha risposto che le amministrazioni locali “stanno ancora aspettando un provvedimento ufficiale dal ministero e come gruppo Anci abbiamo dunque chiesto che le corse cofinanziate possano essere utilizzate fino all’estate. Intanto – ha aggiunto – abbiamo già attivato una procedura per individuare gli aventi diritto”. Ricca ricorda che “il decreto Agosto aveva aumentato, sulla carta, da 5 a 35 milioni i fondi stanziati per l’erogazione dei voucher per permettere alle categorie che ne hanno necessità di ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 23 novembre 2020) “I buoninon sono mai partiti. Perché il Governo non aiuta la categoria e i destinatari? Basta promesse”. A prendere posizione su tema è il capogruppo dellaal Comune di Torino, Fabrizio, che ha discusso oggi in Consiglio un’interpellanza sull’argomento alla quale l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra ha risposto che le amministrazioni locali “stanno ancora aspettando un provvedimento ufficiale dal ministero e come gruppo Anci abbiamo dunque chiesto che le corse cofinanziate possano essere utilizzate fino all’estate. Intanto – ha aggiunto – abbiamo già attivato una procedura per individuare gli aventi diritto”.ricorda che “il decreto Agosto aveva aumentato, sulla carta, da 5 a 35 milioni i fondi stanziati per l’erogazione dei voucher per permettere alle categorie che ne hanno necessità di ...

