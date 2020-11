Covid, picco dell'epidemia fra 26 e 27 novembre | Tre medici di famiglia su 4 disponibili a somministrare vaccini (Di lunedì 23 novembre 2020) 'Tre medici di famiglia su quattro si sono detti disponibili a eseguire le vaccinazioni anti Covid-19' . Lo ha annunciato Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana medicina Generale e delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) 'Tredisu quattro si sono dettia eseguire le vaccinazioni anti-19' . Lo ha annunciato Claudio Cricelli, presidentea Società Italianana Generale ee ...

lorepregliasco : Il commissario all'emergenza COVID non sa che il picco di pazienti COVID in terapia intensiva nella prima ondata è… - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: Covid, l'allarme: 'Tra 7 giorni picco in terapie intensive' Lo afferma Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-E… - fatuciuccio : Covid, l'allarme: 'Tra 7 giorni picco in terapie intensive' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco Covid, l'allarme: "Tra 7 giorni picco in terapie intensive" Adnkronos Covid19 Sicilia, 1249 nuovi positivi, 41 morti e 457 guariti, 434 casi a Catania, 413 a Palermo

Sono 1.249 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.712 tamponi effettuati; 41 i decessi, che portano il totale a 1227. Con ...

Covid, oltre la metà dei casi in un solo Comune

Incremento dei nuovi casi stabile rispetto a ieri ma con un picco di contagi registrato in Maremma. Il report dell'Asl. La distribuzione dei nuovi contagi trasmessa dall'Asl sud est evidenzia un picco ...

Sono 1.249 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.712 tamponi effettuati; 41 i decessi, che portano il totale a 1227. Con ...Incremento dei nuovi casi stabile rispetto a ieri ma con un picco di contagi registrato in Maremma. Il report dell'Asl. La distribuzione dei nuovi contagi trasmessa dall'Asl sud est evidenzia un picco ...