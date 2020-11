Covid, ora la Cina accusa l’Italia: “Virus era già lì a settembre, epidemia non viene da noi” (Di lunedì 23 novembre 2020) Pechino, 23 nov – La Cina sta utilizzando lo studio sulla diffusione precoce del coronavirus in Italia per mettere in dubbio che il Covid sia effettivamente nato e si sia diffuso in Cina. Funzionari di Pechino starebbero spingendo lo studio dell’Istituto dei Tumori di Milano che suggerisce che il contagio potrebbe essersi diffuso da noi già a settembre, tre mesi prima delle prime notizie sul Covid a Wuhan. Le accuse della Cina Secondo il New York Times, la Cina avrebbe precedentemente tirato in ballo anche la Spagna sulle origini della pandemia, così come l’esercito americano, accusandolo di aver portato il virus a Wuhan nell’ottobre dello scorso anno durante i Giochi mondiali militari. Stando a quanto riporta il Times of London, i media statali cinesi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Pechino, 23 nov – Lasta utilizzando lo studio sulla diffusione precoce del coronavirus in Italia per mettere in dubbio che ilsia effettivamente nato e si sia diffuso in. Funzionari di Pechino starebbero spingendo lo studio dell’Istituto dei Tumori di Milano che suggerisce che il contagio potrebbe essersi diffuso da noi già a, tre mesi prima delle prime notizie sula Wuhan. Le accuse dellaSecondo il New York Times, laavrebbe precedentemente tirato in ballo anche la Spagna sulle origini della pandemia, così come l’esercito americano,ndolo di aver portato il virus a Wuhan nell’ottobre dello scorso anno durante i Giochi mondiali militari. Stando a quanto riporta il Times of London, i media statali cinesi ...

