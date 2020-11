Covid oggi Milano: bollettino 23 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Milano, 23 novembre 2020 - Contagi in calo, domenica, per quanto riguarda il Coronavirus a Milano e in Lombardia. I dati del weekend, si sa, vanno sempre analizzati con cautela: i numeri sono ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 23 novembre 2020), 232020 - Contagi in calo, domenica, per quanto riguarda il Coronavirus ae in Lombardia. I dati del weekend, si sa, vanno sempre analizzati con cautela: i numeri sono ...

mante : Solita contabilità. È domenica e anche oggi siamo praticamente il Paese con il maggior numero di morti (562) per Co… - mante : Lo scrivo tutte le sere per mia fissazione personale: anche oggi, come più o meno ogni giorno nell’ultima settimana… - lucianonobili : L’Atac della #Raggi batte ogni record di disastri. In 48 ore altri due #autobus in fiamme. Oggi a Via Aurelia il fu… - ysabarmar : RT @Alitalia: A partire da oggi, come da disposizioni delle Autorità Locali, per entrare in Spagna è necessario presentare, al momento dell… - Sgombrocantine1 : RT @DreamsViaggi: OFFERTE NATALE 2020 SCI Burkina Faso 14 giorni viaggio e pernottamento Probabilmente solo andata 1.000€ Aiutateli a casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Bollettino Covid oggi: dati Coronavirus 23 novembre. Contagi Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino La Svizzera finanzia la ricostruzione di case in Albania: il Consigliere federale Cassis informato sull’andamento dei lavori

Dipartimento federale degli affari esteri. Berna, 23.11.2020 - In occasione della sua visita ufficiale a Tirana il 23 novembre 2020 il consigliere federale Ignazio Cassis ha incon ...

Covid in Lombardia: bollettino di oggi 23 novembre

Milano, 23 novembre 2020 - Siamo entrati nella settimana clou, quella in cui la Lombardia potrebbe essere "promossa" in zona arancione, ed ottenere così un allentamento delle misure anti Covid. Mancan ...

Dipartimento federale degli affari esteri. Berna, 23.11.2020 - In occasione della sua visita ufficiale a Tirana il 23 novembre 2020 il consigliere federale Ignazio Cassis ha incon ...Milano, 23 novembre 2020 - Siamo entrati nella settimana clou, quella in cui la Lombardia potrebbe essere "promossa" in zona arancione, ed ottenere così un allentamento delle misure anti Covid. Mancan ...