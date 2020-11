Covid nei visoni anche in Francia: ordinato l’abbattimento di mille animali (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid nei visoni anche in Francia Dopo la Danimarca anche la Francia ha rilevato per la prima volta la presenza del Covid-19 in un suo allevamento di visoni, a Eure-et-Loir, e il governo ha ordinato l’uccisione di tutti gli animali. I ministeri dell’Agricoltura, della Salute e della Transizione Ecologica hanno dichiarato in una nota: “È stato ordinato l’abbattimento di tutti i 1.000 animali ancora presenti nell’allevamento e l’eliminazione dei prodotti di questi animali”. Dei quattro allevamenti di visoni nel Paese, uno è risultato non contagiato mentre “negli ultimi due sono ancora in corso analisi”, i cui risultati sono attesi in ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020)neiinDopo la Danimarcalaha rilevato per la prima volta la presenza del-19 in un suo allevamento di, a Eure-et-Loir, e il governo hal’uccisione di tutti gli. I ministeri dell’Agricoltura, della Salute e della Transizione Ecologica hanno dichiarato in una nota: “È statodi tutti i 1.000ancora presenti nell’allevamento e l’eliminazione dei prodotti di questi”. Dei quattro allevamenti dinel Paese, uno è risultato non contagiato mentre “negli ultimi due sono ancora in corso analisi”, i cui risultati sono attesi in ...

