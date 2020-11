Covid Napoli, morto Antonio Amente: era il sindaco di Melito (Di lunedì 23 novembre 2020) Covid Napoli, una tristissima notizia arriva da Melito: è morto il sindaco Antonio Amente. 69enne, era ricoverato a causa di alcune complicazioni È lutto a Melito, un comune in provincia di Napoli. Il sindaco Antonio Amente è morto all’età di 69 anni a causa del Covid. Il primo cittadino era ricoverato da ormai diversi giorni, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 23 novembre 2020), una tristissima notizia arriva da: èil. 69enne, era ricoverato a causa di alcune complicazioni È lutto a, un comune in provincia di. Ilall’età di 69 anni a causa del. Il primo cittadino era ricoverato da ormai diversi giorni, L'articolo proviene da Inews.it.

