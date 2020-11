Covid, morto il sindaco napoletano: celebre la sua invettiva -VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) La campania perde un sindaco per Covid quest’oggi: la sua invettiva contro chi gli augurava il peggio è diventata celebre All’età di 69 anni muore il sindaco di Melito, Antonio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 23 novembre 2020) La campania perde unperquest’oggi: la suacontro chi gli augurava il peggio è diventataAll’età di 69 anni muore ildi Melito, Antonio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

SkyTG24 : Covid Napoli, morto il sindaco di Melito Antonio Amente - fattoquotidiano : Antonio Casillo, il chirurgo estetico che a marzo aveva scelto la battaglia in corsia: morto al Covid Hospital di B… - chetempochefa : Non credete a quanti vi dicono che di covid non si muore. Hanno la fortuna di non averlo visto con i propri occhi.… - TG24info : #Ceprano – CORONAVIRUS: ieri un morto, oggi tre nuovi contagiati, chiuso il Comando dei Vigili -… - flystorm88 : RT @Alexfacchinetti: ??Ma quanto vale un morto? La nuova via per far soldi. Usano i finti morti di covid con la stessa strategia dei clanded… -