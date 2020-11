Covid, morto il sindaco di Melito Antonio Amente (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ deceduto, dopo il ricovero in ospedale per l’aggravarsi delle condizioni di salute dovute al Covid-19, il sindaco di Melito, nel napoletano, Antonio Amente. Nato nella stessa Melito il 22 giugno del 1951, dove ha piu’ volte ricoperto la carica di sindaco, l’ultima elezione nel 2017, Amente lascia la moglie e due figli. Il primo cittadino si e’ contagiato, con molta probabilita’, proprio al Comune, dove sono risultati positivi diversi consiglieri e alcuni membri della giunta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ deceduto, dopo il ricovero in ospedale per l’aggravarsi delle condizioni di salute dovute al-19, ildi, nel napoletano,. Nato nella stessail 22 giugno del 1951, dove ha piu’ volte ricoperto la carica di, l’ultima elezione nel 2017,lascia la moglie e due figli. Il primo cittadino si e’ contagiato, con molta probabilita’, proprio al Comune, dove sono risultati positivi diversi consiglieri e alcuni membri della giunta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Antonio Casillo, il chirurgo estetico che a marzo aveva scelto la battaglia in corsia: morto al Covid Hospital di B… - chetempochefa : Non credete a quanti vi dicono che di covid non si muore. Hanno la fortuna di non averlo visto con i propri occhi.… - chetempochefa : 'Il nostro Lucianone non ce l’ha fatta. Un gigante di più di 2 metri, uno degli angeli del San Filippo, intento a c… - nunziopelliccio : @PSenaldi e insiste.... il covid era clinicamente morto... ,ma per favore... , sei un medico mica uno scienziato,o… - Rebb70517689 : RT @FabrizioDelpret: Sarà un #Natale “di merda” se piangerete un parente morto di #Covid_19, se lo “festeggerete” intubati e riversi a panc… -