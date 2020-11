Covid | medici diffidano le aziende sanitarie | “Nei reparti mancano specialisti”

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) NAPOLI – “Tutti noi abbiamo fatto il giuramento di Ippocrate, non verremo meno a quel giuramento perché in una guerra tutti danno il loro contributo. Ma questa diffida serve ad autotutelarci per eventuali denunce”. A spiegarlo all’agenzia Dire è Pierino di Silverio, responsabile nazionale Giovani dell’Anaao Assomed e tra i referenti campani del sindacato medico italiano. L’Anaao ha promosso oggi una giornata di mobilitazione invitando i camici bianchi del territorio regionale a firmare una diffida individuale all’azienda sanitaria di riferimento per “l’uso improprio del personale” durante l’emergenza Covid. PROTESTA VIRTUALE DEI CAMICI BIANCHI DELL’ANAAO IN CAMPANIA