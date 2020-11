Covid, Ippolito (Spallanzani): “Ecco come funzionerà il vaccino italiano. Se quando tutto sarà finito avremo una sanità migliore i 45mila morti saranno stati onorati” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il cielo non ha preferenze, La montagna incantata, Una vita violenta. Cita i libri di Erich Maria Remarque, Thomas Mann e Pier Paolo Pasolini, in cui la tubercolosi è la malattia polmonare che allontana, isola e uccide, Giuseppe Ippolito il direttore scientifico dello Spallanzani per riallineare su una linea del tempo i comportamenti (il distanziamento sociale) e i luoghi (i vecchi sanatori e i nuovi Covid hotel) che ci impone la pandemia. E ricordare anche che l’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma ha una lunga tradizione di ricerca e cura di patologie, tubercolosi in primis, che sono state e sono una sfida costante per gli scienziati o una “vera palestra”, come l’Aids. I “patogeni nuovi e sconosciuti”, come era Sars Cov 2 fino a meno di un anno fa, rappresentano solo “l’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Il cielo non ha preferenze, La montagna incantata, Una vita violenta. Cita i libri di Erich Maria Remarque, Thomas Mann e Pier Paolo Pasolini, in cui la tubercolosi è la malattia polmonare che allontana, isola e uccide, Giuseppeil direttore scientifico delloper riallineare su una linea del tempo i comportamenti (il distanziamento sociale) e i luoghi (i vecchi sanatori e i nuovihotel) che ci impone la pandemia. E ricordare anche che l’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma ha una lunga tradizione di ricerca e cura di patologie, tubercolosi in primis, che sono state e sono una sfida costante per gli scienziati o una “vera palestra”,l’Aids. I “patogeni nuovi e sconosciuti”,era Sars Cov 2 fino a meno di un anno fa, rappresentano solo “l’ultima ...

