Covid | infezione altissima in provincia dell' Aquila | Grimaldi | uscire solo per urgenze

L'Aquila - "La circolazione del virus è altissima, soprattutto all'Aquila e ad Avezzano, è come a Milano e in Lombardia, e questo causa una forte pressione sugli ospedali con il sistema, messo a durissima prova". Così il primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, Alessandro Grimaldi, nel fare il punto sull'emergenza in atto nella provincia Aquilana interessata da settimane da un'impennata di contagi che hanno messo in ginocchio il sistema sanitario, con una drammatica carenza di posti letto e di personale. "E la crescita è progressiva. Un grande vantaggio, rispetto alla Lombardia nella prima fase, è che conosciamo meglio la malattia e siamo anche meglio organizzati. Come si affronta il problema? ...

