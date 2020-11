Covid, il vaccino Oxford/Astrazeneca ha un’efficacia del 70% (Di lunedì 23 novembre 2020) Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’azienda biofarmaceutica Astrazeneca e dall’Università di Oxford, in partnership con l’azienda italiana Irbm Pomezia offre una copertura del 70 per cento, secondo quanto mostrano i trial su larga scala, i cui risultati sono stati anticipati dalla Bbc. Si tratta di un risultato positivo, ma che è più basso rispetto ai vaccini di Pfizer e Moderna, che offrono entrambi una protezione di circa il 95 per cento. In ogni caso, come sottolinea la Bbc, il vaccino di Oxford è molto meno costoso, ed è più facile da conservare e trasportare rispetto agli altri due. Leggi anche: 1. Il piano del Governo per il Natale: Italia zona gialla, ma riaperture e spostamenti limitati /2. “In Puglia rischiamo una nuova Bergamo, dovremo scegliere chi intubare”: ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilcontro il-19 sviluppato dall’azienda biofarmaceuticae dall’Università di, in partnership con l’azienda italiana Irbm Pomezia offre una copertura del 70 per cento, secondo quanto mostrano i trial su larga scala, i cui risultati sono stati anticipati dalla Bbc. Si tratta di un risultato positivo, ma che è più basso rispetto ai vaccini di Pfizer e Moderna, che offrono entrambi una protezione di circa il 95 per cento. In ogni caso, come sottolinea la Bbc, ildiè molto meno costoso, ed è più facile da conservare e trasportare rispetto agli altri due. Leggi anche: 1. Il piano del Governo per il Natale: Italia zona gialla, ma riaperture e spostamenti limitati /2. “In Puglia rischiamo una nuova Bergamo, dovremo scegliere chi intubare”: ...

Berlino, 23 nov 08:01 - (Agenzia Nova) - I vaccini contro il coronavirus devono essere “garantiti non soltanto per l'Europa, ma per tutti i paesi del mondo”, in una “equa distribuzione”, per esempio ...

Nel contenimento del Covid-19 un ruolo chiave lo giocano i vaccini. Dal G20 arriva così l'impegno a "non lesinare gli sforzi per un accesso equo ai vaccini, alle cure e alla diagnostica per tutti" e ...

