Covid | il sindaco di Melito ci lascia | morto Antonio Amente

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ildi, èall’età di 69 anni,ndo la moglie ed i suoi due figli. Ilc’entra senz’altro, ma non è stato la causa assoluta del decesso. L’infezione da Coronavirus ha contributo ad aggravare le condizioni di salute del primo cittadino del comune campano.potrebbe essersi contagiato proprio al Comune, tant’è che alcuni consiglieri e membri della giunta sono risultati anch’essi positivi al(non c’è comunque certezza sul modo in cui sia avvenuto il contagio). Il ricovero deldiera avvenuto circa due settimane fa, e le sue condizioni erano rimaste stabile fino alle scorse ore, quando purtroppo la situazione è ...

HuffPostItalia : Il pastore ha il covid, il sindaco va ad accudirgli le pecore: 'Mi ha chiesto aiuto. Vado dove c'è bisogno' - VittorioSgarbi : Capre o pecore, poco importa: è il gesto che conta. E il sindaco di Petrosino oggi è il nostro eroe.… - juornoit : #juorno #covid la morte del sindaco di #Melito - paolochiariello : #juorno #covid la morte del sindaco di #Melito - rep_napoli : Covid: morto il sindaco di Melito, Antonio Amente [aggiornamento delle 14:09] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco

Aversa (Caserta) - Una corsia a parte per i rifiuti prodotti da quei pazienti risultati positivi al Covid-19 che trascorrono la propria quarantena nelle ...Lo ha stabilito il sindaco Gian Vittorio Campus con una ordinanza firmata ... studiata per limitare quanto possibile il diffondersi del coronavirus in città. Da qualche tempo un’altra ordinanza ...