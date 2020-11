Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia (Di lunedì 23 novembre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 23 novembre, che sale di 5.289 nuovi casi e 140 decessi. Coronavirus in Lombardia, 5.289 nuovi casi e 140 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020)ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 23 novembre, che sale di 5.289 nuovi casi e 140 decessi. Coronavirus in, 5.289 nuovi casi e 140 morti in più su Notizie.it.

RobertoBurioni : Il nuovo vaccino a mRNA contro COVID-19, spiegato grazie a @chetempochefa e @fabfazio , che ringrazio per l'opportu… - SkyTG24 : 'Nella mia vita ho vissuto 3 situazioni #Covid, ho rischiato la morte e ho sofferto isolamento e solitudine'. Un es… - Corriere : ?? Per scongiurare una nuova impennata dell’epidemia di Covid-19 in Italia, nel Dpcm del 4 dicembre ci saranno restr… - Murandrea1 : RT @AdolfoTasinato: Il covid e i dati sensibili di tutti noi | Nuovo Giornale Nazionale @AugustoVasselli @Murandrea1 @FabioVanorio @a_m… - Trikket34 : RT @Ailynur14: ??IL NUOVO VACCINO PER IL COVID NON SERVIRA' A NULLA?? La famosa virologa spagnola Margarita del Val ha spiegato con parole… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid: nuovo macchinario a Pneumologia S.Gerardo di Monza - Salute & Benessere Agenzia ANSA Covid-19, sono 27 le vittime in Fvg: c'è anche un'uomo di 45 anni

UDINE. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, sono ventisette i decessi: un uomo di 98 anni di Moggio Udinese morto in una residenza per anziani, un uomo di 95 anni di T ...

Addio «casi zero», in Cina torna la paura:

In Cina torna la paura del Covid. Le autorità cinesi infatti, stanno testando milioni di persone, imponendo blocchi e chiudendo le scuole dopo che la scorsa settimana sono stati ...

UDINE. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, sono ventisette i decessi: un uomo di 98 anni di Moggio Udinese morto in una residenza per anziani, un uomo di 95 anni di T ...In Cina torna la paura del Covid. Le autorità cinesi infatti, stanno testando milioni di persone, imponendo blocchi e chiudendo le scuole dopo che la scorsa settimana sono stati ...